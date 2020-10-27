Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop: 'Fransız mallarına boykot bir zarurettir'
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir” dedi.
Politika 27.10.2020, 09:11
1
TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İslam düşmanlığında ve Sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğa'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir” ifadelerine yer verdi.
21°
açık
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:14
|Yatsı
|19:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3