TBMM Başkanı Şentop 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Milli Eğitim Bakanı Özer ve 81 ilden gelen öğretmenleri TBMM Konferans Salonu’nda kabul etti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Şentop, kabulde yaptığı konuşmada eskiden kitapların, kütüphanelerin, gazetelerin kupon karşılığı dağıttığı ansiklopedilerin bilgiye ulaşma ve öğrenme kaynağı olduğunu belirterek, “Bugün ilkokuldan sonra hangi yaş grubu olursa olsun çocuklarımız, kendi seviyesindeki bilgiye ulaşma noktasında bizim geçirdiğimiz öğrencilik dönemlerinden çok farklı bir zamana doğdular. Bugün on yaşından itibaren neredeyse bütün çocuklar, avucunun içinde dünyayı taşıyor. Elektronik cihazlar ve telefonlarla yapılacak işlemlerde aile büyüklerine onlar yardım ediyor. Akıl almaz teknolojik bir hızla değişen dünyada öğretmenliğin paradigmaları da değişmeye başladı. Eğer öğrenci herhangi bir konuda meraklıysa öğretmeninin ona vereceği bilgiden çok daha fazlasına kolayca ulaşabiliyor. Hatta dünyanın bir ucunda henüz basımı yapılmamış kitaplara, herhangi bir platformdan satın aldığınız e-kitaplara hızlıca sahip olabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Şentop, şöyle konuştu:

“’Rehber ve rol model’ olma vasfı, işte bu öne çıkan vasıfların başında gelmektedir. İlim ve irfan menbaı diye ifade ettiğimiz siz değerli öğretmenlerimiz, bu hızlı değişimlere ayak uydururken çocuklarımızı kültürel değerlerle mücehhez, tabiri caizse adeta bir mücevher gibi işleyerek kültür aktarımındaki asıl görevinizi icra ediyorsunuz. Akıllı telefonlar, dijital oyunlar ve bütün görsel sistemlerin bombardımanında olan çocuklarımız, sizin rehberliğinize eskisinden daha çok ihtiyaç duyacaklar. Çünkü öğretmen sadece öğreten değil ’edim ve eylem’leriyle öğrencisiyle gönül köprüsü kuran kişidir. Hâl ve tavır öğreten, toplum içinde nasıl var olacağının şifrelerini gösteren kişidir.”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştirmek için çalıştıklarını söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Öğretmenler Günü müjdesi olarak hazırlıkları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağını söyledi. Bu düzenleme sayesinde Türkiye tarihinde ilk kez öğretmenler kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek, adaylık, öğretmenlik, uzman ve baş öğretmenlik hakları, görevleri ve sorumlulukları gelişim temelli bir sistem içinde netleşebilecektir” ifadelerini kullandı.