TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Başbakanı Brnabiç ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile bir araya geldi. Başbakanlık görevine yeniden seçilmesinden dolayı Brnabiç’i tebrik eden Şentop, olumlu ivme yakalayan ikili ilişkilerin yeni hükümetle birlikte daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi. Şentop, hem ikili düzeyde hem de çok taraflı platformlarda Türkiye ile Sırbistan arasındaki dayanışmanın artmasından duyulan memnuniyeti ifade ederek, “Ancak her zaman daha iyisi için çabalamaya ve bu ilişkileri geliştirerek daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor” dedi.

Ekonomik ilişkilerde de umut verici bir tablo görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Şentop, Türk firmalarını Sırbistan’a yatırım yapmaya teşvik ettiklerini kaydederek, son 10 yılda Türk yatırımlarının 1 milyondan 400 milyon dolara ulaştığını ve ikili ticaret hacminin de 2 milyar dolara çıktığını vurguladı. Şentop, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla Sırbistan’dan 320 bin turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini ve aynı dönemde 100 binden fazla Türk vatandaşının da Sırbistan’ı ziyaret ederek tarihi bir rekor kırıldığını söyledi. Şentop, “Kimlikle seyahat anlaşması ve uçuşların artmasının bu rakamları daha da yukarı çekeceğine inanıyoruz” dedi.

Terörizmle mücadelede gösterilen destekten dolayı teşekkür eden Şentop, özellikle FETÖ konusundaki desteğin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgularken, aynı şekilde PKK’lı teröristlerin iade talepleri konusundaki iş birliğinin de önemine işaret etti. Şentop, “Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde baştan beri bu ateşin sönmesi için gayret gösteriyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” diyerek Türkiye’nin barış için çalışmaya devam edeceği mesajını verdi.

Sırbistan Başbakanı Brnabiç ise, Ukrayna-Rusya savaşı konusunda Türkiye’nin girişimlerinin önemine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği çabaya özel vurgu yaptı.