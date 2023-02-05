Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: “Türkiye Yüzyılı’nda da tarım ve orman ana ekseni oluşturacak”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Türkiye Yüzyılı’nda da tarım ve orman ana ekseni oluşturacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Beypazarı’nda bulunan tohum eleme tesisini ziyaret etti. Öncesinde Beypazarı Belediyesini ziyaret eden Kirişci, daha sonra beraberindeki heyet ile tohum eleme tesisinde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Kirişci, Beypazarı’nda olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Kirişci, Türkiye Yüzyılı’na ilişkin yeni bakış açılarını daha önceden başlamış, devam eden çalışmalarla birlikte gündeme getirdiklerini ifade ederek, “Türkiye Yüzyılı’nda da tarım ve orman ana ekseni oluşturacak. Tarımı susuz asla düşünemeyiz. Yılda 58 milyar küp su kullanıyoruz. Bunun yüzde 77’sini tarımsal sulama oluşturuyor. Hem suyun verimli kullanımı hem de bu verimli kullanımla birlikte suya göre tarımı çok önemsiyoruz. Suyu göz ardı ettiğimiz tarımı asla hiçbir kardeşimizin düşünmemesi gerekiyor. Sulamada ve içme suyunda verimlilik noktasında adımlar atmamız gerekecek. Tarımsal sulamanın payından sonra ikinci sırada içme ve kullanma suyu geliyor. O da yüzde 12 mertebesinde. Tüm şehirlerimizde ortalaması yüzde 33 buçuk olan kayıp kaçak oranının daha aşağılara çekilmesi, gelişmiş ülke statüsü olarak ortaya koyuluyor” diye konuştu.

“6’lı masanın ortak mutabakat metninin çalakalem yazıldığı anlaşılıyor”

Bakan Kirişci, son 20 yılda tarımda ihracatı 3,8 milyar dolardan 29,9 milyar dolara yükselttiklerini belirtti. 6’lı masanın ortak mutabakat metnine de değinen Bakan Kirişci, mutabakatta özensizliğin en üst noktada olduğunu vurgulayarak, “Bizim yaptıklarımızı zamanında bizimle siyaset yapanlar takip etmemişler. Kes yapıştır mantığıyla bir yerden almışlar. Kes yapıştır analizin ortada kalktığı, değerlendirmenin olmadığı bir yaklaşımdır. Birbirleriyle çelişen uygulamalardan söz ediliyor. Bir başlıkta söyledikleriyle bir başlıkta söyledikleri çok büyük çelişki oluşturuyor. Bazı ifadeler var ki uygulanması imkansız. Çalakalem yazıldığı anlaşılıyor. Diyor ki ekim öncesi ürün fiyatı açıklanacak. Ekim öncesi kim ürün fiyatını nasıl açıklayabilir? Mazot ve gübre gibi iki temel girdi uluslararası piyasalardan doğrudan etkileniyorsa siz bunu yok sayar da ekim öncesi fiyat açıklayacağız dersiniz” açıklamalarında bulundu.