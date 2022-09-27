Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kanadalı mevkidaşı Bibeau ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Endonezya’da Kanada Tarım ve Tarımsal Gıda Bakanı Marie Claude Bibeau ile bir araya geldi.

G20 Tarım Bakanları Toplantısı, "Birlikte daha iyi, daha güçlü" temasıyla Endonezya’nın Bali kentinde başladı. Toplantıya Türkiye’den Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı. G20 marjında ikili temaslarda bulunan Bakan Kirişci, Kanada Tarım ve Tarımsal Gıda Bakanı Marie Claude Bibeau ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Tarım alanında karşılıklı iş birliklerinin değerlendirildiği görüşmede, tarım sektöründe dijitalleşme ve inovasyon konuları ele alındı.