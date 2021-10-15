Taliban heyeti Kızılay’dan ‘insani yardımların devam etmesini’ talep etti

Ankara’ya ziyarette bulunan Taliban heyeti, Kızılay’ı ziyaret ederek görüşmelerde bulundu. Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, “Özellikle insani yardımlar, kış yardımları, başta yakacak ve kıyafet olmak üzere kıtlıkla alakalı sorun var. Sağlıklı içme suyu sorunları var” dedi.

Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyet, Türk Kızılay’ı ziyaret etti. Görüşmeler sonrasında basın açıklaması yapan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, “Türk Kızılay’ı olarak Afganistan’da 1995 yılından beri yapmış olduğumuz yardımlar çerçevesinde konuştuk. Özellikle 2018 yılında açmış olduğumuz Afganistan Delegasyonumuzun şu ana kadar yaptığı ve yeni yönetim döneminde de yapmış olduğu yardımları konuştuk. Kendilerinden yardımlar konusunda ihtiyaçları dinledik. Hangi konularda yardımlar yapılabileceğini duyduk. İnşallah insani yardımlar konusunda faaliyetlerimiz devam edecek. Kendileri bu konuda bize destek verecekler” dedi.

Yapılan yardımlar konusunda kendilerine teşekkür ettiklerini söyleyen Altan, heyetin hangi konularda yardım talebinde bulunduğunu ise şöyle açıkladı:

“Özellikle insani yardımlar, kış yardımları, başta yakacak ve kıyafet olmak üzere kıtlıkla alakalı sorun var. Sağlıklı içme suyu sorunları var. Eğitimde kırtasiye yardım talepleri var. Bunun yanında bizim kalkınma yardımlarımız var. Şu anda orada Afganistan’dan göçü engellemek için 65 tane iş yeri açtık. Bu iş yerlerinin devamını talep ediyorlar. Özellikle dul, yetim ailelere yardımların devam etmesini talep ediyorlar.”