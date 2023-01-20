SGK: ( EYT aylık hesaplamaları) "EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir. Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL’y

SGK: ( EYT aylık hesaplamaları) "EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir. Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL’ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL’nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır."