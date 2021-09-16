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Saadet Partisi’nden, ''AK Parti ile anlaştı'' iddialarına yanıt

Saadet Partili Mustafa Kaya, Oğuzhan Asiltürk ittifak için AK Parti'ye şart koştuğu 20 milletvekili konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Politika 16.09.2021, 21:40
Saadet Partisi’nden, ''AK Parti ile anlaştı'' iddialarına yanıt

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya’dan Yeniçağ TV’de dikkat çeken açıklamalar geldi.

Oğuzhan Asiltürk’ün ittifak için AKP’ye şart koştuğu 20 milletvekili konusunda da açıklamalarda bulunan Kaya, “Bütün gerekçelerimizi bir kenara atarak böylesine bir değerlendirme içerisinde hiçbir zaman olmadık” diye konuştu.

 İşte Kaya’nın o açıklamaları: 

“Bu konu bizim gündemimizde olmadı. Çünkü, Saadet Partisi bu zamana kadar parlamentoda bir grup kurmanın, grup kurarak kendi sesinin kendi sözünün daha farklı kitlelere ulaşması adına daima bunun mücadelesini verdi. Bu işin bir yanı.

Ama Saadet Partisi ne Oğuzhan Asiltürk bey ne de genel başkanımız bu güne kadar salt milletvekilliği adeti üzerinden diğer bütün gerekçelerimizi bir kenara atarak böylesine bir değerlendirme içerisinde hiçbir zaman olmadık.

Bizim ilkelerimiz, bizim ortaya koyduğumuz gerekçeler, bizim milletimiz için düşündüğümüz gelecek projeksiyonu eğer olumlu manada bunlardan etkilenmeyecekse değil 20, 50 milletvekili de olsa bunun hiçbir anlamı yoktur.”

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