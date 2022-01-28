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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO ve ABD ile güvenlik konulu görüşmeler bitmedi. Rusya-ABD arasında yeni görüşmeler önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO ve ABD ile güvenlik konulu görüşmeler bitmedi. Rusya-ABD arasında yeni görüşmeler önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek" dedi.
Politika 28.01.2022, 11:23
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO ve ABD ile güvenlik konulu görüşmeler bitmedi. Rusya-ABD arasında yeni görüşmeler önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek" dedi.