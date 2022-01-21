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Vahşice katledilen kadının kardeşi konuştu: “Nasıl bir namussuzsa Rüstem’le birlikte katlettiler kardeşimi”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Putin her zaman Biden ile temas kurmaya hazır" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Putin her zaman Biden ile temas kurmaya hazır" dedi.
Politika 21.01.2022, 15:14
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Putin her zaman Biden ile temas kurmaya hazır" dedi.