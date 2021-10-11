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Putin, Merkel ve Macron ile Ukrayna konusunu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı.

Politika 11.10.2021, 23:54
Putin, Merkel ve Macron ile Ukrayna konusunu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Ukrayna’daki iç çatışmayı sona erdirme çabalarının ayrıntılı olarak tartışıldığı ifade edildi. Üç liderin çözümün temeli olarak 2015 Minsk anlaşmalarının uygulanmasının önemine dikkat çektiği, Normandiya formatı çerçevesinde koordinasyonun sağlanmasıyla ilgili oldukları aktarıldı. Liderler, danışmanlarından ve dışişleri bakanlarından Normandiya Dörtlüsü formatında temasları hızlandırmalarını ve çalışmalarını istedi.

Telefon görüşmeleri sırasında Afrika kıtasındaki terörle mücadele çabaları da dahil olmak üzere diğer bazı uluslararası meseleler de ele alındı.

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