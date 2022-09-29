Putin: "Kısmi seferberlikte yapılan hatalar düzeltilmeli"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik kapsamında hatalı olarak askere çağırılanların derhal evlerine gönderilmesi talimatı vererek, "Kısmi seferberlikte yapılan hatalar düzeltilmeli" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede yaşanan kısmi seferberlik karmaşasının ve protestoların ardından Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in de aralarında bulunduğu güvenlik konseyi üyelerine kısmi seferberlik ile ilgili yeni talimatlar veren Putin, durumları değerlendirilmeden askere çağırılanlar için komisyonların detaylı araştırma yapması talimatı verdi.

“Yedek askerler zorunlu askerliğe tabidir”

Rus vatandaşlarının mecburi askerlik görevini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Putin, "Biliyorsunuz ki, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın önerisiyle 21 Eylül’den bu yana ülkede kısmi seferberlik uygulanıyor. Hükümete, Savunma Bakanlığı’na, Genelkurmay’a ve bölge başkanlarına tüm talimatlar verilmiştir. Kısmi seferberliğin gerçekleştirildiği kriterler de formüle edilmiştir. Yedek askerler zorunlu askerliğe tabidir ve her şeyden önce Silahlı Kuvvetlere hizmet etmiş olanlar ihtiyaç duyulan donanım ve bilgiye sahiptir” dedi. Askere çağrılanların birliklere gönderilmeden önce ek askeri eğitim almaları gerektiğinin altını çizen Putin, bunun uyulması gereken bir gereklilik olduğunu vurguladı.

"Tüm hatalar önlenmeli”

Vatandaşların, yaşam koşulları ve diğer tüm konularda seferberlik konusunda birçok soru sorduklarını ifade eden Putin, "Tüm hatalar önlenmeli ve gelecekte yapılması muhtemel hataların önüne geçilmelidir" dedi.

“Geçerli sebep olmadan çağırılanlar evlerine geri gönderilmeli"

Kısmi Seferberlik sonrası yanlış gerekçelerle askere çağırılanların evlerine geri gönderilmesi talimatı veren Putin, "Tecil hakkı olan vatandaşlar için, örneğin çok sayıda çocuğu olan babalar, kronik hastalar veya askerlik görevini yapamayacak durumda olan kişileri kastediyoruz. Bu tür vakaların her birini ayrı ayrı anlamak gerekiyor ve hatalar varsa düzeltilmesi gerekiyor. Geçerli sebep olmadan çağırılanlar evlerine geri gönderilmeli" dedi.

Uzun yıllara dayanan deneyime sahip yüksek nitelikli uzmanların örneğin doktorların normal asker gibi görev yapmalarına tepki gösteren Putin, “Örneğin doktorların, diğer mesleklerde ve uzun yıllara dayanan deneyime sahip yüksek nitelikli uzmanların, gerçekten ihtiyaç duyulan yerler yerine motorize piyade olarak askere alındıkları durumlar var. Neden? Celp olmadan, askerlik şubelerine gelen gönüllüler ve birçoğu var, geri çevriliyor. İddiaya göre yeterli tecrübeye sahip değiller. Bütün bunlar, hızlı ve ayrıntılı bir şekilde çözülmelidir" dedi.

Bu yönde özel durumu bulunanların durumlarının savcılar tarafından da incelenmesi gerektiğinin altını çizen Putin, "Talimatlarıma göre, bölge başkanlarının başkanlık ettiği komisyonlarda savcılarda bulunuyor. Başsavcıdan her talebe yanıt vermesini istiyorum" dedi.