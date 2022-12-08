Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo gözaltına alındı

Peru’da siyasi kriz devam ediyor. Peru Cumhuriyet Kongresi’nin oylaması sonucunda görevine son verilen Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun gözaltına alındığı bildirildi.

Peru Ulusal Polisi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada görevine son verilmesinin ardından yasa gereğince eski Başkan Pedro Castillo’nun gözaltına alındığı bildirildi. Peru Ulusal Polisi ekipleri tarafından gözaltına alınan Castillo’nun başkent Lima Valiliğine getirildiği öğrenildi.

Peru’da Çarşamba sabahı patlak veren siyasi krizde eski Bakan Pedro Castillo kendisini görevden almak isteyen Peru Cumhuriyet Kongresi’ni feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıklamıştı. Kongre ise Castillo’nun kararına uymayacağını bildirerek oturuma devam etmiş, yapılan oylama sonucunda Castillo’nun görevden alınması kararı almıştı.

Ülkede yaşanan siyasi kriz nedeniyle Castillo destekçilerinin ve karşıt görüşlü vatandaşların sokağa çıkarak protesto ettikleri görülürken Peru Silahlı Kuvvetleri ise durumun kontrol altında olduğunu bildirerek halkı sakin kalmaya davet etti.