Pakistan’da Keşmir Dayanışma Günü kutlandı

Pakistan’da her yıl 5 Şubat’ta kutlanan "Keşmir Dayanışma Günü", bu yıl da Karaçi şehrinde düzenlenen gösteriyle kutlandı.

Pakistan’ın Hindistan ile arasında en önemli sorun olan ve çözülemeyen Keşmir sorununa dünyanın dikkatini çekmek için Pakistan’da her yıl 5 Şubat’ta düzenlenen "Keşmir Dayanışma Günü" bu yıl da kutlanıyor. Karaçi’de düzenlenen gösteriye politikacılar, avukatlar, sosyal aktivistler, öğrenciler katıldı. Başbakan Şehbaz Şerif, Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda Hindistan’ın Keşmir halkını kararından vazgeçirtebileceğine inanıyorsa yanıldığını söyleyerek, "Hindistan, Keşmirlilerin iradesini kıramaz veya meşru mücadelelerini baltalayamaz" ifadelerini kullandı. Başbakan Şerif, Hindistan’ı Pakistan’a, BM’ye ve her şeyden önce Keşmir halkına verdiği taahhütleri yerine getirmeye çağırdı.

Pakistan ve Azad Jammu ve Keşmir halkı, her yıl Hindistan’ın yasa dışı işgali altındaki Jammu ve Keşmir’deki (IIOJK) Keşmirlilerle dayanışmalarını ifade etmek, onlara olan sevgilerini ve şefkatlerini göstermek ve aynı zamanda taahhüdünü yinelemek için de her yıl bu günü kutluyor.