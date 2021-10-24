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Özbekistan, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Özbekistan, ülkeyi 5 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Politika 24.10.2021, 12:49
Özbekistan, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Özbekistan, ülkeyi 5 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Özbekistan halkı, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor. Yasa gereği, yalnızca siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği Özbekistan’da, Milli Diriliş Partisi’nden Alişer Kadirov, Adalet Sosyal Demokrat Partisi’nden Bahrom Abduhalimov, Ekoloji Partisi’nden Narzullo Oblomurodov, Halk Demokrat Partisi’nden Maksuda Varisova ile Liberal Demokrat Partisi’nden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev yarışıyor.

Ülke genelinde yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işleminde 19 milyon 859 bin kayıtlı seçmen oy kullanabilecek. Özbekistan genelinde 10 bin 760 sandıktaki oy verme işlemi yerel saatle 20.00’ye kadar devam edecek.

Merkezi Seçim Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, seçimlerde yerel saatle 11.00 itibarıyla seçmenlerin 6 milyon 669 binden fazlası veya yüzde 33.6’sı oy kullandı. Ülkedeki yasalara göre, katılım yüzde 33’ü aştığında seçimler geçerli sayılıyor.

Herhangi bir adayın seçimleri kazanması için oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor. Aksi halde, en çok oyu alan iki aday seçimlerin ikinci turunda yarışacak.

Seçimi 50’den fazla ülkenin yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi ve Bağımsız Devletler Topluluğunun aralarında bulunduğu kuruluşlardan bine yakın uluslararası gözlemci takip ediyor, bin 700’den fazla yerli ve yabancı gazeteci görev yapıyor.

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