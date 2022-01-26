Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Syvlie Bapo Temon, yarın Türkiye’yi ziyaret edecek. Ziyaret, Orta Afrika Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ikili ziyaret olacak.

Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Syvlie Bapo Temon, yarın Türkiye’ye geliyor. Ziyaret, Orta Afrika Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ikili ziyaret olacak. Ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı, güncel, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı öğrenildi.