Nevşehir’de 4 köyde muhtarlık seçimi yapıldı

Nevşehir’de bugün 4 köyde yapılan muhtarlık seçimlerinin ardından yeni seçilen muhtarlar belli oldu.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Güvercinlik köyü, Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü, Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü ve Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyünde köylüler muhtarlık seçimi için sandık başına gitti.

Güvercinlik köyünde yapılan muhtarlık seçimine tek aday olarak katılan geçici muhtar Mehmet Aktaş 149 oyun kullanıldığı seçimde 144 oy olarak yeniden muhtar olarak seçilirken 5 oy ise geçersiz sayıldı.

“İbrahimpaşa köyünde muhtarlık seçim sonuçları belli oldu”

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyünde yapılan muhtarlık seçimleri sonrasında Ali Özden Köy Muhtarı olarak seçildi.

2019 yılında seçilen muhtarın rahatsızlığı nedeniyle istifa etmesinin ardından Muhtar azası Ali Özden’in yürüttüğü İbrahimpaşa köy muhtarlığında bugün köylüler sandık başına gitti. 476 seçmenin bulunduğu köyde 404 kişi oy kullanırken 291 oy alan Ali Özden yeniden muhtarlığı seçildi. Diğer aday Adil Aydoğan’ın 105 oy aldığı seçimde 8 oy ise geçersiz sayıldı.

“Doğala köyünde Yılmaz Erikçi muhtar seçildi”

Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyünde yapılan muhtarlık seçiminde 2 aday yarıştı. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi.

Doğala köyünde yapılan muhtarlık seçiminde 486 seçmen sandık başına gitti. Kullanılan 486 oydan 266’sını alan Yılmaz Erikçi muhtar seçilirken diğer aday İsmail Eski ise 194 oy aldı. Doğal köyünde kullanılan 26 oy ise geçersiz sayıldı.

“Ovaören köyünde muhtarlık seçimi yapıldı”

Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyünde bugün yapılan muhtarlık seçiminde 343 seçmen sandık başına gitti. Yapılan muhtarlık seçiminde 211 oy alan Hacı Mehmet Baysal köy muhtarlığına seçilirken Erhan Korkusuz ise 100 aldı. Ovaören köyünde kullanılan 32 oy ise geçersiz sayıldı.