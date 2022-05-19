NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları Brüksel’de toplandı

Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısı başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, Ukrayna’daki savaş nedeniyle NATO için yeni bir dönem başladığını ifade etti. Geçtiğimiz birkaç ayda NATO’nun tutumunu hızlı ve etkili bir şekilde değiştirebilme yeteneğini gösterdiğini belirten Bauer, bu yanıtın temelini askeri komitenin yıllar önce başlattığı çalışmaların oluşturduğunu söyledi. Bauer, “Ukrayna’daki savaşın bize öğrettiği bir şey varsa, o da moralin önemini asla küçümsemememiz gerektiğidir. Bu ittifaka hizmet eden 3,2 milyon erkek ve kadın ne için savaştıklarını tam olarak biliyorlar, özgürlüğümüzün ve demokrasimizin korunması için” dedi.

Ukrayna’daki savaşın görüşüldüğü toplantının ikinci oturumuna Finlandiya, İsveç ve Ukrayna’dan temsilciler de katıldı. Askeri Komite Toplantısı çerçevesinde toplam 7 oturum yapılacak. Oturumların ardından NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantıda Türkiye’yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil ediyor.