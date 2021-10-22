banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir

NATO: “Müttefikler ilk yapay zeka stratejimizi de kabul etti”

NATO Genel Sekreteri Jens Stolterberg, iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın açıklamasında, “Müttefikler, ilk yapay zeka stratejimizi de kabul etti” dedi.

Politika 22.10.2021, 16:52
NATO: “Müttefikler ilk yapay zeka stratejimizi de kabul etti”

NATO Genel Sekreteri Jens Stolterberg, iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın açıklamasında, “Müttefikler, ilk yapay zeka stratejimizi de kabul etti” dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirildi. Türkiye’yi Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın temsil ettiği toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stolterberg basın toplantısı düzenledi. Güvenlik ortamının bozulmaya devam ettiğini ifade eden Stoltenberg, nükleer silahlar var olmaya devam ettiği sürece NATO’nun barışı korumak, baskıyı engellemek için güvenilir bir müttefik ittifakı olduğunu söyledi. NATO İnovasyon Fonu oluşturmak için anlaşma imzaladığını sözlerine ekleyen Stoltengerg, “Bu fonun, ittifak genelinde ortaya çıkan yıkıcı teknolojilere yönelik çalışan girişimcilere 1 milyar euro yatırım yapmasını umuyorum. Yeni teknolojiler dünyamızı ve güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor. İnovasyon Fonu, müttefiklerin güvenliğimiz için kritik öneme sahip en son teknoloji ve yetenekleri kaçırmamasını sağlayacak” dedi.

“NATO İnovasyon Fonu daha büyük resmin bir parçasıdır” diyen Stoltenberg, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bununla birlikte DIANA adını verdiğimiz bir savunma inovasyon hızlandırıcısı inşa ediyor. DIANA’nın bir parçası olarak müttefiklerimiz, ittifak genelinde güvenliğimiz için sivil yeniliklerden fazla yararlanmak için teknoloji test merkezler ağı ve hızlandırıcı alanlar sağlama konusunda uzlaştı” ifadelerini kullandı.

Bakanların NATO için önemli bir karar daha aldığını sözlerine ekleyen Genel Sekreter, “Müttefikler, ilk yapay zeka stratejimizi de kabul etti. Yapay zeka stratejisi, uluslararası hukuka uygun olarak yapay zekanın sorumlu kullanımı için standartlar belirleyecek. Yapay zekanın benimsenmesini nasıl hızlandıracağımızın ana hatlarını çizecek, bu teknolojiyi nasıl koruyacağımızı belirleyecek ve düşmanların yapay zekanın kullanımı ile ortaya çıkan tehditleri ele alacak” dedi.

İsveç, Finlandiya ve AB temsilcileri ile de bir araya geldiğini kaydeden Stoltenberg, “NATO-AB işbirliği öngörülememiş seviyelere ulaştı. Siber uzayda, tehditler ve zayıf noktalar üzerinde fikir alışverişi içerisindeyiz. Ege Denizi’nde deniz misyonumuz, Türkiye ile varılan anlaşmanın uygulanması için AB ile çalışıyor. Kosova’da bölgeye istikrar ve barış getirmek için NATO askerleri ve AB diplomatları omuz omuza çalışıyor” açıklamasını yaptı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2