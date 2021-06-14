NATO Liderler Zirvesi sona erdi

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. NATO Liderler Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak ilk kez, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ise görevinden ayrılmadan son kez katıldığı zirve olması bakımından önem taşıyordu. Zirvede Türkiye'yi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etti. Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler önce NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından karşılandı ardından da aile fotoğrafı çekildi.

Liderler, aile fotoğrafını çektirmesinin ardından zirvenin yapılacağı salona geçildi. Toplantıya geçiş sırasında Cumhurbaşkanı, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile kısa sohbet etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.

“NATO ajandasını geleceğe taşımayı hedefliyoruz”

Stoltenberg, açılış konuşmasında “Dünyadaki askeri gücün yarısını temsil ediyoruz. Güvenliğimize karşı her türlü tehdidi bertaraf edebiliriz. Bugün Transatlantik ilişkilerde yeni bir sayfa açıyoruz. NATO ajandasını geleceğe taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ise, NATO güvenliğimizin ve özgürlüğümüzün hem Avrupa için ABD için en önemli güvencisidiri. Tarihi bu ittifakta olan bağlılığımızın altını çiziyoruz. Çok önemli bir dönem geçirdik. Buna karşın ittifaka geleceğe ve gelecekteki sınamalara karşı hazırlamaya çalışıyoruz. Covid-19 pandemisinin en kötüsününüm artık ardımızda kaldığını düşünüyoruz. ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ı da aramızda görmekten mutluyuz. NATO ortaklığının yeniş dönemi için çok heyecan duyuyoruz. Son derece kritik bir kurum ve bunun içerisindeki işbirliğimize önem veriyoruz. Bu sebeple AB-ABD arasında ittifak da güvenliğimiz hem de istikrarımız için çok büyük öneme sahiptir. Ortaklığımızın önümüzdeki günlerde de güçleneceğini ve bizi ortak değerlerimiz çerçevesinde devam edeceğinden şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

Zirvede, NATO İttifakı'nın önümüzdeki on yıllık adaptasyonu amacıyla başlatılan “NATO 2030” sürecinin temel unsurları değerlendirildi. Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun sonlandırılması kapsamında İttifak'ın Afganistan'a yönelik desteğinin sürdürülmesi amacıyla atılacak adımlar ele alındı.

Erdoğan, Belçika'yı ziyaretlerinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.