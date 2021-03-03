Mustafa Sarıgül’den Trakya yolunda gövde gösterisi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yüzlerce araçlık konvoyla gövde gösterisi yaparak Kırklareli’ye gitti.

Trakya’nın incisi Kırklareli’ye gidecek olan Sarıgül, partililerin büyük coşkusuyla Şişli’den yola çıktı. Sarıgül’ün Trakya yolculuğuna İstanbul’un 6 noktasından 600 araç katıldı. Otobüsle vatandaşları selamlayan Sarıgül, Kırklareli güzergâhında belirlenen noktalarda durarak halkla buluştu. Sarıgül, partililer tarafından tezahüratlarla karşılandı.

“Trakya’ya gidiyoruz, mutluluğa gidiyoruz”

Büyük bir konvoyla Trakya’ya doğru yola çıkan Mustafa Sarıgül, “Son derece mutluyum. Yurttaşlarımın gösterdiği ilgiye çok teşekkür ediyorum. Trakya’ya gidiyoruz. Mutluluğa gidiyoruz. Enerjiye gidiyoruz. Güzelliğe gidiyoruz. Varlığa gidiyoruz. İnşallah berekete gidiyoruz” diye konuştu.