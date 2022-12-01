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Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanı Blount ile bir araya geldi
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı
Politika 01.12.2022, 17:22
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı