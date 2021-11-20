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MHP’li Kılavuz: “Doğu ve Güneydoğu, huzurun ve güvenin adresidir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, ‘Adım adım 2023 İl İl Anadolu’ temalı programı kapsamında Güneydoğu’ya çıkarma yaparak, Mardin’de Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Politika 20.11.2021, 16:32
MHP’li Kılavuz: “Doğu ve Güneydoğu, huzurun ve güvenin adresidir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, ‘Adım adım 2023 İl İl Anadolu’ temalı programı kapsamında Güneydoğu’ya çıkarma yaparak, Mardin’de Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

MHP Gaziantep Milletvekilİ Sermet Atay, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve teşkilat üyelerinden oluşan MHP heyeti, ‘Adım adım 2023 İl İl Anadolu’ temalı programı kapsamındaki durağı Mardin oldu. Heyet, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve MHP Mardin İl Teşkilatı ile bir araya geldi. MHP Gaziantep Milletvekilleri Sermet Atay vatandaşlarla ve milletle hemhal olmak, bütünleşmek için alanda ve sahada olduklarını belirterek, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin 81 ilinde var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini ifade etti.

Liderimiz Devlet Bahçeli’nin takdirleri ile ve talimatlarıyla ‘Adım adım 2023 il il Anadolu temalı’ bu programları bütün illerde gerçekleştirmeye gayret ettiklerini söyleyen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, bugün de Mardin’inde olduklarını kaydetti. Kılavuz, “Gerçekten Türkiye’miz çok hassas bir süreçten geçmektedir. Birçok olayların, sıkıntıların cereyan ettiği bir zaman dilimindeyiz. Baktığımızda bir taraftan salgınlar, yangınlar, depremler, sel felaketleri, kuraklık ve iklim olayları maalesef dünyayı ve ülkemizin gerçekten zor bir duruma sokmuştur. Bu, sadece Türkiye’de olan bir sıkıntı değildir. Dünyanın her yerinde maalesef ki esnaflarımızda, ticarette ve bütün insanlarımız da etkilenmiştir” dedi.

“Her şeyden önce devletimizin bekası birliği ve dirliği gelmektedir”

Mardin’e yıllarca gelip gittiklerini aktaran Kılavuz, “Ziyaretlerimiz oldu. Dün ve bugün Mardin kıyaslandığında gerçekten büyük gelişmelerin olduğunu görmekteyiz. En önemlisi Mardin’imizde bugün bir güven vardır, huzur vardır, birlik vardır, dirlik vardır. Mardin üzerinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu üzerinde devletimizin, milletimizin bütün düşmanlarının sinsi oyunlarının olduğunu çok iyi bilmektesiniz. Devletimize başkaldıranlar, milletimize kurşun sıkanlar, insanlarımızı inim inim inletenler Allah’a şükürler olsun, bugün o günleri tekraren milletimize yaşatamıyorlar. Çünkü devletimizin iradesi, milletimizin huzuruna çok şükür ki dönüşmüştür. Dün maalesef bu bölgelerde bölücüler insanlarımıza her türlü zalimliği yapıyorlardı, zulmü yapıyorlardı. İnsanlarımıza maalesef ki, her türlü saldırıyı yapıyorlardı. Ama bugün askerimizle, polisimizle, jandarmalarımızla, korucularımızla bütün Doğu ve Güneydoğu huzurun ve güvenin adresidir” diye konuştu.

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