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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, elektrik faturalarında artışa ilişkin "Elektrik ve doğal gaz faturalarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Yüreğimiz milletle beraberdir" dedi.
Politika 15.02.2022, 11:58
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik faturasını ödemeyeceğim' çıkışına "Bir provokasyondur. Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir" yanıtını verdi.
6 muhalefet partisi liderinin buluşmasına da değinen Bahçeli, "Görünüşte 6, gerçekte 7 partinin bir siyasi dağılma içinde oldukları bir kez daha görülmüştür. Masanın gizli bir ayağı vardır, o da HDP'dir. Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür" ifadelerini kullandı.
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