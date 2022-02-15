MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik faturasını ödemeyeceğim' çıkışına "Bir provokasyondur. Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir" yanıtını verdi.

6 muhalefet partisi liderinin buluşmasına da değinen Bahçeli, "Görünüşte 6, gerçekte 7 partinin bir siyasi dağılma içinde oldukları bir kez daha görülmüştür. Masanın gizli bir ayağı vardır, o da HDP'dir. Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür" ifadelerini kullandı.

'Döviz kuru artınca fiyat etiketlerini kabartanlar döviz inince aynı etkiyi göstermemişlerdir. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır.'

'Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. Kırım'ın ilhakından vazgeçilmelidir.'

'Zillet ittifakının 28 Şubat'a gün vermesi tesadüf değildir.'