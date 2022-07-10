MHP heyeti siyasi partilerle bayramlaştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki parti heyeti, Büyük Birlik Partisi (BBP), Türkiye Değişim Partisi (TDP), Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi heyetleri ile bayramlaştı.

Kurban Bayramı’nda gelenekselleşen partiler arası bayramlaşma çerçevesinde Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya başkanlığında MYK Üyesi Necmi Yıldırım ve Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe’den oluşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kabul heyeti, bugün 8 parti ile bayramlaşacak. MHP heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin ve MKYK Üyesi Arif Özdemir’den oluşan Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Demir ve Adnan Delikurt’tan oluşan Türkiye Değişim Partisi heyeti, Teşkilat Başkan Yardımcısı Yahya Coşkunsu, Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner ve Genel Başkan Danışmanı Fatih Uğurlu’dan oluşan Yeniden Refah Partisi heyeti ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Genel İdare Kurulu Üyeleri Ali İmran Bozdağan ve Mehmet Fatih Akdağoğlu’dan oluşan Saadet Partisi heyeti ile sırasıyla bayramlaştı.