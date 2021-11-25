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Kadıköy metrosunda elinde bıçakla anne ile kızına tehdit ve hakaretler savuran şüpheli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Demokrasi sokakta değil milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir. Yasa dışı sol ve marjinal grupları sokağa sürüp milletimizin duyarlılıklarını ve sabrını test etmeyi aklından geçirenler bu gafil tezgahın, bu lekel
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Demokrasi sokakta değil milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir. Yasa dışı sol ve marjinal grupları sokağa sürüp milletimizin duyarlılıklarını ve sabrını test etmeyi aklından geçirenler bu gafil tezgahın, bu lekeli kumpasın sonuçlarına ağır şekilde katlanacaklardır."
Politika 25.11.2021, 15:11
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Demokrasi sokakta değil milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir. Yasa dışı sol ve marjinal grupları sokağa sürüp milletimizin duyarlılıklarını ve sabrını test etmeyi aklından geçirenler bu gafil tezgahın, bu lekeli kumpasın sonuçlarına ağır şekilde katlanacaklardır."