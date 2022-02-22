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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov: "Sonuna kadar topraklarımızı koruyacağız. Rusya gerçek yüzünü gösterdi, biz bunu işgalden bu yana 8 yıldır biliyorduk şimdi dünya öğrenmiş oldu" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Rusya Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama!
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Rusya-Ukrayna arasında bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor, bu cinayet teşebbüsüne kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz."
Politika 22.02.2022, 11:03 22.02.2022, 12:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Rusya-Ukrayna arasında bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor, bu cinayet teşebbüsüne kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz."