Mansur Yavaş’tan Başkan Böcek’e ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip korona virüs tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Yavaş, Başkan Böcek’in sağlık durumunun iyiye gitmesinden sevinç duyduklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tedavisi sürerken, ziyaretçi yoğunluğu da devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkan Böcek’i tedavi gördüğü Memorial Hastanesinde ziyaret etti. Başkan Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, ağabeyi Şadi Böcek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve belediye başkanları tarafından karşılanan Yavaş, Başkan Böcek’in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

"Sağlık durumu iyiye gidiyor"

Mansur Yavaş hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, “Uzun süredir sağlık durumunu takip ediyoruz. İlk günden beri sık sık telefonda görüşüyor hemen hemen her gün arıyordum. Sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle sevinçliyiz. Tedavisi biraz daha sürecek. Süre önemli değil. Dualarımız onunla, bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.