banner413

banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner388

banner389

banner403

Son Dakika
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı!
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı!
Tarlanın ortasına çadır kurup kumar oynadılar
Tarlanın ortasına çadır kurup kumar oynadılar
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Mansur Yavaş’tan Başkan Böcek’e ziyaret

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ, YENİ TİP KORONA VİRÜS(KOVİD-19) TANISIYLA BİR SÜREDİR YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖREN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK’İ ZİYARET ETTİ. YAVAŞ, BAŞKAN BÖCEK’İN SAĞLIK DURUMUNUN İYİYE GİTMESİNDEN DOLAYI SEVİNÇ DUYDUKLARINI SÖYLEDİ.

Politika 17.09.2020, 15:07
2
Mansur Yavaş’tan Başkan Böcek’e ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip korona virüs tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Yavaş, Başkan Böcek’in sağlık durumunun iyiye gitmesinden sevinç duyduklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tedavisi sürerken, ziyaretçi yoğunluğu da devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkan Böcek’i tedavi gördüğü Memorial Hastanesinde ziyaret etti. Başkan Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, ağabeyi Şadi Böcek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve belediye başkanları tarafından karşılanan Yavaş, Başkan Böcek’in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

"Sağlık durumu iyiye gidiyor"

Mansur Yavaş hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, “Uzun süredir sağlık durumunu takip ediyoruz. İlk günden beri sık sık telefonda görüşüyor hemen hemen her gün arıyordum. Sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle sevinçliyiz. Tedavisi biraz daha sürecek. Süre önemli değil. Dualarımız onunla, bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2020
İmsak 05:14
Güneş 06:40
Öğle 13:04
İkindi 16:32
Akşam 19:18
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0