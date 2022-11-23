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Küba Devlet Başkanı Bermudez, Anıtkabir’i ziyaret etti
Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Anıtkabir’i ziyaret etti.
Politika 23.11.2022, 13:11
Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Anıtkabir’i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Anıtkabir’i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gelen Küba Devlet Başkanı Bermudez, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Bermudez, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.