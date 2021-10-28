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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep’te basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’te yerel basınla sohbet toplantısına katıldı. Tatar, Kapalı Maraş’ı pandemiye rağmen 250 bin kişi ziyaret ettiğini söyledi.

Politika 28.10.2021, 19:10 28.10.2021, 19:26
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep’te basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’te yerel basınla sohbet toplantısına katıldı. Tatar, Kapalı Maraş’ı pandemiye rağmen 250 bin kişi ziyaret ettiğini söyledi.

Çeşitli programlara katılmak için Gaziantep’e 2 günlük ziyarette bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep yerel basınıyla sohbet toplantısında buluştu. Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin ortaklığında Kıbrıs’ın yeşil adaya dönüştürülecek projenin başlayacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kapalı Maraş’ı pandemiye rağmen 250 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade etti. Fırsat buldukça Türk halkıyla birlikte olduğunu ifade eden Tatar, “Benim siyasetim hep böyle olmuştur. Türkiye’nin çeşitli bölgelerini ziyaret ediyorum. Fırsat buldukça Türk halkıyla birlikte oluyorum. Türk halkı ile KKTC’nin daha da yakınlaşması için bu tür çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Gaziantep Kültürü, turizmi, sanayisi, ticareti ile büyük bir başarı öyküsüne sahiptir” dedi.

“Kapalı Maraş’ı 250 bin insan ziyaret etti”

Kapalı Maraş’ı 250 bin insanın ziyaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Kapalı Maraş Gazimagosa’nın neredeyse içinde o kadar ki yakındır. 47 yıldır açılamayan Maraş’ı açtık. Çünkü Maraş KKTC sınırları içerisindedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteğiyle Maraş’ı açtık. Oranın açılması KKTC’nin ekonomisine Turizmine büyük katkı yapacaktır. Bakın pandemiye rağmen şuana kadar 250 bin insan orayı ziyaret etmiştir. Kıbrıs’a su götürülmesi asrın projesidir. Bu dünyada bir ilktir. Kesintisiz olarak yılda 75 milyon metreküp su Kıbrıs’a akıyor” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs’ı yeşil adaya dönüştüreceğiz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Gaziantep’ten Kıbrıs’a direkt seferlerin başlaması için yeni bir planlama yapıyoruz. Kıbrıs’ı yeşil ada yapacağız. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında olacak. Bu nasıl olacak, bisiklet yolları, Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi toprak, hava, su eğer Kıbrıs yeşil ada olmazsa hiçbir yer olmaz. Kıbrıs’ı yeşil ada yaptığımız zaman herkes orayı görmek için gelecek” diye konuştu.

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