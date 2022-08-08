Kırgızistan’da Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi 13. Toplantısı başladı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi 13. Toplantısı başladı.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bu yıl 13.’sü düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Toplantısı başladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın başkanlık ettiği toplantıya Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Bagdat Amreyev, konseyin Kırgızistan temsilcisi Medetkan Şerimkulov, Azerbaycan temsilcisi Hasan Hasanov, Kazakistan temsilcisi İkram Adırbek, Özbekistan temsilcisi Bahtiyar Sayfullayev de katılıyor. Türkmenistan’ı ise Recep Bazarov temsil ediyor. Özbekistan’da 11 Kasım’da düzenlenecek olan TDT zirvesinden bahseden Yıldırım, “Bundan önce 29 Eylül - 2 Ekim arasında Türkiye’de Bursa’ya bağlı İznik ilçemizde Dünya Göçebe Oyunlarını yapacağız. Amacımız bu oyunları bütün dünya ülkelerine yaymak ve böylece kültürel tarihsel birlikteliğimizi çok daha sağlamlaştırmak” dedi. Yıldırım, bu oyunların ileride Türk devletleri ve Türk dünyası için bir olimpiyat niteliğine de kavuşabileceğini söyledi. Türkmenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Gurbankulu Berdimuhammedov’un Aksakallar Konseyi’ne dahil edildiğini ifade eden Yıldırım, “Bu Aksakallar Konseyini güçlendiren çok önemli bir adımdır. Kendisinin heyetimiz içinde yer alması bize güç verecektir” dedi. Orta Türk tarihi projesinin önümüzdeki dönemde ana konulardan biri olmaya devam edeceğini söyleyen Yıldırım, “Orta Türk tarihinin bilim adamları tarafından titiz bir şekilde tekrar gözden geçirilmesi ve bu konuda ortak anlayışın oluşturulması çok önemli” ifadelerini kullandı.

"Ermenistan eski alışkanlıklarından vazgeçmiyor"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 44 günlük savaşa da değinen Yıldırım, "30 yıl devam eden haksız işgal karşısında bütün dünya sustu. Maalesef çözüm üretmedi. Hep konuşuldu ama kulak arkası edildi. Azerbaycan 44 gün savaşıyla büyük bir zaferi elde etti ve 30 yllık işgal sonlandırıldı. Şuşa Beyannamesi’nin 2. yılında bizzat oraya gittim ve imar faaliyetlerini inceledim. İki tane havaalanı yapıldı. Eskiyle kıyaslanamayacak hızla büyük bir faaliyet var bu da bizi mutlu etti. Ama Ermenistan eski alışkanlıklarından vazgeçmiyor ve yine bu sonucu kabullenmekte zorlanıyor. Artık her şey değişti. Şuşa Beyannemesinde üçlü Rusya-Azerbaycan-Türkiye ortak bildirisinde Laçin koridoruyla birlikte Zengezur koridorunun da açılması meselesi vardı. Bunun hayata geçmesi önemli" dedi.

“Tokayev, olayların büyümesinin önüne geçti”

Geçen ay Özbekistan’ın Karakalpakistan bölgesinde yaşanan protestolara Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev‘in çok hızlı karşılık vererek, olayın vahim boyutlara ulaşmasını önlediğini kaydeden Yıldırım, “Büyük bir feraset ve yönetim başarısı göstermiştir, hepimizin takdirini kazanmıştır. Liderlerin halkıyla nasıl bütünleştiğinin en güzel misallerinden biri olmuştur. Benzer şeyleri daha önce Kazakistan’da yaşadık. Orada da sayın Tokayev ciddi bir inisiyatif ortaya koyarak olayların büyümesinin önüne geçmişti" dedi. Zaman zaman bölgede bu ve buna benzer olayların olmasının gelecekte de muhtemel olduğunun altını çizen Yıldırım, “Bu bölge dünyanın enerji ve lojistik merkezidir. Doğu ve Batı arasında yüzyıllardır geçişin olduğu kritik bir bölgedir. Bugün de Kuzey’de yaşanan Rusya-Ukrayna karışıklığına baktığımızda buradaki sorumluluğumuzun giderek arttığını görmekteyiz” diye konuştu.

“Tehditler, Türk devletlerinin işbirliğini ileriye taşımaları gerektiğini gösteriyor”

TDT Genel Sekreteri Amreyev, 8. TDT Liderler Zirvesinin geçen yıl İstanbul’da yapıldığını hatırlatarak, bu zirvenin üye devletleri daha yakın işbirliği içine dahil ettiğini söyledi. Bu zirvede devlet başkanlarının verdiği mesajlar ve alınan kararların örgüte üye ülkelerde ve dünyada geniş şekilde tartışıldığına dikkat çeken Amreyev, “Kardeş Türkmenistan’ın da teşkilatımıza gözlemci olarak katılmasıyla tarihte ilk defa Türk devletleri tek çatı altında birleşmiştir” dedi. Amreyev, devlet başkanlarının İstanbul zirvesinde kabul ettiği kararların teşkilatın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasına ve uluslararası toplumdaki rolünün güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Avrasya coğrafyasının sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Amreyev, “İşte dünyanın ve bölgemizin karşı karşıya kaldığı tehdit ve sınamalar kardeş Türk devletlerinin birbirleriyle işbirliğini daha ileriye taşımaları gerektiği gerçeğini gözler önüne sermektedir” diye konuştu.