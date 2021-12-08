Kılıçdaroğlu, Gaziantep’teki Şanlıurfalılarla buluştu

Gaziantep’teki Şanlıurfalılarla bir araya gelen CHP Kemal Kılıçdaroğlu, partisini eleştirerek, “CHP’de burada Şanlıurfalıları görmezden geldi" dedi.

Yarınki Şanlıurfa gezisi öncesinde bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Şanlıurfalılar Platformu’nun düzenlediği programa katıldı. Gaziantep Şanlıurfalılar buluşmasına platform derneklerinin başkanları, CHP’li milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin vatandaşı ayrıştırma ve bölme aracı olmadığını belirterek, “Artık bizim helalleşmemiz lazım. Çok bölündük ve ayrıştık artık helalleşmeliyiz” dedi.

Programda kendi partisine yönelik eleştiride bulunan Kılıçdaroğlu, CHP’nin Gaziantep’te yaşayan Şanlıurfalıları görmezden geldiğini ifade etti.

“CHP Gaziantep’te Şanlıurfalıları görmezden geldi”

Gaziantep ve Şanlıurfa’nın bu bölgenin görkemli tarihine sahip olan illeri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Şanlıurfalıların Gaziantep’te önemli bir yere gelmesi beni son derece mutlu etti. Başkan Gaziantep’te çalışan Urfalıların dışlandıkları yönünde bir algı ifade etti. Bir derneğin başkanı olarak böyle bir algıyı dile getirmeniz böyle bir gerçekliğin olduğunu gösteriyor. Bu gerçeklik sadece ekonomi de değil siyasette de vardır. Bu konuda bizim de çok başarılı olduğumuzu söylemem. CHP’de burada Şanlıurfalıları görmezden geldi. Gaziantep’te çalışan Urfalılar açısından da büyük değer var. Yarın Şanlıurfa’ya gideceğim orada da vatandaşlarla konuşacağım” dedi.

“Eski eski de kaldı artık helalleşmeliyiz”

Camiye, kışlaya, adliyeye siyasetin sokulmaması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Her birimizin kimliği kendi şerefidir. Kimlik siyasetin konusu olamaz. Bu ülkede 84 milyon aynı şekilde vatansever ve yurtseverdir. 84 milyonun hepsi eşittir. İnancından kimliğinden ötürü ayrıştırırsan olmaz. Artık bizim helalleşmemiz lazım. Çok bölündük ve ayırıştık, artık helalleşmeliyiz. Bu ülkede başbakan ve gencecik fidanlar idam edildi. Kimi alkışladı kimi öfkelendi ama bunları bir tarafa bırakıp artık helalleşmeliyiz. Politikacılar eski yaraları kaşıyıp oy almak ister. Ancak eski eski de kaldı” ifadelerini kullandı.

“Söz verdik milleti barıştıracağız”

Siyasetin ayrışma ve vatandaşı bölme aracı olmadığını sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, “İyilikte, irfanda ve güzellikte yarışmalıyız. Biz buraları bırakıp başka şeylere dalmışız. Bunlardan çıkmamız gerekiyor. Eğer destek verirseniz çıkacağız. Söz verdik milleti barıştıracağız. Barış kadar güzel bir şey var mı? Barışıp bir araya geleceğiz. Hatamız varsa ‘Evet hatamız var’ diyeceğiz. Oturup helalleşeceğiz. Biz bunu beraber ve birlikte yapacağız. Biz çocuklarımıza güzel ve kavgasız bir Türkiye bırakmak zorundayız. Bugün İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisiyle bir ittifak kurduk. Geçmişte bu partiler neredeyse birbirinin düşmanıydı. Ama bugün her liderin olgunlaştığını, ne kadar güzel hareket ettiğini ve siyaseti saygı üzerine inşa ettiğini görüyoruz. Demek ki bir araya gelip konuşabiliyoruz o zaman niye kavga edelim?” diye konuştu.

Programın sonunda Platform Başkanı Mustafa Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na Kelaynak Kuşu tablosu hediye etti. Kılıçdaroğlu, programına yarın Şanlıurfa ziyaretiyle devam edecek.