banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Dünya şampiyonu Alleben’den
Dünya şampiyonu Alleben’den
Gözü kapalı ders yaptılar
Gözü kapalı ders yaptılar
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Tunceli’de korkutan deprem!
Tunceli’de korkutan deprem!

Kılıçdaroğlu, Bucak’ta partisine yeni katılanlara rozetlerini taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur’un Bucak ilçesinde partisine katılan 501 üyenin rozetlerini taktı. Kılıçdaroğlu, "Bucak’tan arzu ettiğimiz oyları alamadık. Bunun sorumlusu Bucaklılar değil, bizleriz. Biz gelmedik, sofranıza oturmadık, kahvenizi içmedik, derdinizi dinlemedik. Ankara’da oturduk, güzel laflar ettik, ’Niye bize oy vermiyorsunuz’ diye gezdik, oturduk, bir de kızdık" dedi.

Politika 20.05.2022, 12:01
Kılıçdaroğlu, Bucak’ta partisine yeni katılanlara rozetlerini taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur’un Bucak ilçesinde partisine katılan 501 üyenin rozetlerini taktı. Kılıçdaroğlu, "Bucak’tan arzu ettiğimiz oyları alamadık. Bunun sorumlusu Bucaklılar değil, bizleriz. Biz gelmedik, sofranıza oturmadık, kahvenizi içmedik, derdinizi dinlemedik. Ankara’da oturduk, güzel laflar ettik, ’Niye bize oy vermiyorsunuz’ diye gezdik, oturduk, bir de kızdık" dedi.

Kılıçdaroğlu, Burdur’un Bucak ilçesinde Recai Tosyalı Düğün Salonu’nda düzenlenen üye katılım törenine katıldı. ‘Halkın umudu Kılıçdaroğlu’ sloganları ile kürsüye gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak’a defalarca geldiğini ama ilk kez bu kadar heyecanlı ve güzel bir toplulukla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bucak’ta olmaktan onur duyduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Gençler heyecanlı biliyorum, onların heyecanını bir dava uğruna büyütmemiz gerekiyor. O dava hepimizin davasıdır. O dava, alın terine değer verme, beraber, birlikte yaşayalım, sen ben ayrımı yapmama, ister doğuda ister batıda, güneyde, kuzeyde beraber yaşayalım davasıdır. Kucaklaşma, birbirimize farklı gözlerle değil helalleşmek, bir araya gelmek, oturmak, sohbet etmek, konuşmak davasıdır. O dava, hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği davadır. Herkesin işinin aşının olduğu bu dava için buradayım” diye konuştu.

Bu davanın bir neferi olarak Bucak’ta olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Bucak’tan arzu ettikleri oyları alamadıklarını, bunun sorumlusunun da kendileri olduğunu ifade etti.

"Sebebi biziz"

Bir yerde hata varsa bunun sebebinin Bucak’ta değil, kendilerinde olduğunu yineleyen Kılıçdaroğlu, “Biz gelmedik, sofranıza oturmadık, kahvenizi içmedik, derdinizi dinlemedik. Ankara’da oturduk, güzel laflar ettik, ’Niye bize oy vermiyorsunuz’ diye gezdik, oturduk, bir de kızdık. Ben böyle bir insan değilim, sizler gibi yetişen bir insanım. 7 kardeşiz. Üniversiteyi bitiren sadece benim. Devlette önemli görevlerde bulundum. Her aşamada her yerde onurumla gezdim. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı internet siteme koydum. Rüşvet yiyenlerin, ezenlerin her zaman karşısında oldum ve onlarla mücadele ettim. Benim 27.5 yıllık bürokratik hayatımı sorguladılar ’Acaba bir şey bulabilir’ miyiz diye. Boğazından aşağı haram lokma inmiyorsa, o kişinin veremeyeceği hesap yoktur” diye konuştu.

"Hak edene hakkını teslim eden bir siyasi anlayışa ihtiyacımız var"

Herkesin sorulduğu zaman derdi, sorunu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Kaynakçı kardeşim, ’Ayakkabı alamaz noktaya geldik, çay içmek, şeker almak bile lüks hale geldi’ diyorsa, oturup hepimizin konuşması lazım. Bunu kim düzeltecek? Siyaset kurumu düzeltecek. O zaman haktan, emekten, alın terinden yana olan, torpili değil de hak edene hakkını teslim eden bir siyasi anlayışa ihtiyacımız var. Eğer biz bunu yapabilirsek memleketimizi kurtaracağız. Bataktan kurtaracağız. 2 bin 200 TL’den buğday alıp, dışarıdaki buğdayı 6 bin 400 TL’den alıyorsanız bir sorununuz var demektir. Süt üreticisi geçinemiyorsa, bakkal geçinemiyorsa, sanayici önünü göremiyorsa, kamyon, otobüs şoförü yükselen mazot fiyatlarından ne yapacağız diyorsa, insanlar otobüse binemez hale geldik diyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Biz bu sorunu çözmek için buradayız. Allah’ın izniyle bu sorunu sizlerin desteğiyle çözeceğiz. Bundan bütün arkadaşlarım emin olsun. Her evde huzurun olmasını, bereketin olmasını isterim. Kadınların daha güçlü olmasını isterim. En çok çalışan kadınlar, en çok mağdur edilenler onlar. Aile destekleri sigortasını getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kadın-erkek eşitliği

Kılıçdaroğlu, kadınların güçlü olduğu yerde toplumun da güçlü olacağına değinerek, kadın güçlü olduğu zaman Türkiye’nin güçlü olacağına dikkat çekti. Meclise parlamentonun yarısının kadının, yarısının erkek olması için kanun teklifi sunduğunu hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, “Kadın-erkek eşitliği diyorsak, en azından kadınların Mecliste daha güçlü temsil edilmesi gerekir. Reddettiler. İktidar olduğumuzda bu kanunu Meclise getireceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
22°
açık