Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

Kabul edilen maddelere göre, vatandaşların kamuya olan borçları yapılandırılacak.

31 Aralık 2022 öncesine ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar, motorlu taşıt vergileri, beyannameye konu olan alacaklar, bütün idari para cezaları içine almaktadır.

Meslek odalarına borçlar yapılandırılıyor.

Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnası arttırılıyor.