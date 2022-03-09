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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Ankara'da!
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyarette bulunmak üzere eşi Michal Herzog ile birlikte Ankara’ya geldi.
Politika 09.03.2022, 14:26 09.03.2022, 14:36
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyarette bulunmak üzere eşi Michal Herzog ile birlikte Ankara’ya geldi. 19 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde İsrail’den Türkiye’ye gerçekleşen ilk ziyaret başladı.