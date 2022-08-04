İranlı milletvekili: "Dini Lider Hamaney’den nükleer silahları yasaklayan fetvasını değiştirmesini talep edeceğiz”

İranlı Milletvekili Muhammed Rıza Sebbagiyan Bafki, İran’a yönelik tehditlerin devam etmesi halinde, "Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’den nükleer silahların yapılmaması yönündeki fetvasını değiştirmesini talep edeceğiz" dedi.

İran meclisinde konuşma yapan Milletvekili Muhammed Rıza Sebbagiyan Bafki, İran’a yönelik tehditlerin devam etmesi halinde harekete geçeceklerini söyledi. İran’ın teknik anlamda çok hızlı bir şekilde nükleer silah üretebileceğini belirten Bafki, “Düşman tehditlerine devam ederse Dini Lider Ayetullah Hamaney’den nükleer silahları yasaklayan fetvasını uygun görürse değiştirmesini talep edeceğiz” dedi.

"Biz nükleer silah yapmayı ve kullanmayı haram görüyoruz"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2000 yılında nükleer silah yapımını yasaklayan fetva yayınlamıştı. Hamaney 2019 yılında yaptığı bir konuşmada ise, İran’ın hiçbir zaman nükleer silah yapmayacağını ve kullanamayacağı belirterek, “Bu silahlar kullanıldığında iyi ve kötü ayrımı yapmaz. Nükleer bomba bizim kullanabileceğimiz bir silah değildir. Biz nükleer silah yapmayı ve kullanmayı haram görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.