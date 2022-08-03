İran meclisinden Belçika ile karşılıklı mahkum takasına onay

İran meclisinde, Belçika’da terör suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan İranlı diplomatın serbest bırakılmasını ve Belçika ile karşılıklı mahkum takasını içeren yasa tasarısı 195 oyla kabul edildi.

İran meclisinde "İran ile Belçika Krallığı Arasında Hükümlü Nakline İlişkin Anlaşma" adlı 22 maddelik yasa tasarısı oylamaya sunuldu. Belçika’da terör suçlamasıyla hapiste tutulan İranlı diplomatın serbest bırakılmasını ve Belçika ile karşılıklı mahkum takasının önünü açan yasa tasarısı, 195 "evet" oyuyla kabul edildi. Anlaşmanın iki ülke tarafından uygulanma başlamasıyla Belçika’da terör suçlamasıyla hapse giren İranlı diplomat Esedullah Esedi’nin serbest bırakılacağı ve İran’a döneceği ifade edildi.

Ne olmuştu?

İran’ın Viyana Büyükelçiliğinde görevli diplomat Esedi, 2018 yılında Tahran yönetimi tarafından terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri grubunun düzenlediği kongrede terör saldırısı planlamak ve İranlı rejim karşıtlarına yönelik terör eylemleri gerçekleştirmek suçlamasıyla Belçika’da 20 yıl hapse mahkum edilmişti. Belçika mahkemesi tarafından verilen hapis cezasına itiraz eden Tahran yönetimi, Esedi’nin İranlı diplomat statüsünün korunmasını ve serbest bırakılmasını talep etmişti.

İki ülke arasında karşılıklı mahkum takasının önünü açan tasarı ilk olarak Belçika parlamentosunda 21 Temmuz’da onaylanmış, daha sonra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından 26 Temmuz’da meclise gönderilmişti.