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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Türkiye’yi ziyaret edecek

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Haziran’da Türkiye’yi ziyaret edecek.

Politika 26.06.2022, 17:40
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Türkiye’yi ziyaret edecek

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Haziran’da Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 27 Haziran’da ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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