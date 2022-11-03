İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Bronnert, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ukrayna ordusunun Kırım Yarımadasındaki Sivastopol’de Rusya’nın Karadeniz Filosuna 29 Ekim’de insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırıya İngiltere’nin de destek verdiği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Söz konusu saldırı nedeniyle İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Yerel saatle 10.30 civarında Bakanlığa gelen Büyükelçi Bronnert, girişte bir grubun protestosuyla karşılaştı. İngiltere karşıtı sloganlar atan grup, "İngiltere terörist bir devlettir" yazılı pankartlar taşıdı. İçeride yarım saatten fazla kalan Büyükelçi Bronnert, daha sonra binadan ayrıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığının görüşmeyle ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov 29 Ekim’de yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kırım’a bağlı Sivastopol açıklarındaki Karadeniz Filosuna Ukrayna’nın İngiliz donanmasının desteğiyle insansız hava araçları kullanılarak saldırılar gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Konaşenkov, "Kiev rejimi, Sivastopol üssünün iç ve dış açıklarında bulunan Karadeniz Filosu gemilerine terör saldırısı düzenledi. Saldırıda 9 insansız hava aracı ve 7 otonom deniz insansız hava aracı yer aldı. Karadeniz Filosu gemilerine ait kuvvetlerin aldığı harekat tedbirleri sonucunda tüm hava hedefleri imha edildi" demişti. Hedef alınan gemilerin tahıl koridoru güvenliğini sağladığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Terör saldırısının hedefi olan Karadeniz Filosu gemileri, Ukrayna limanlarından tarım ürünleri ihracatına yönelik oluşturulan tahıl koridorunun güvenliğinin sağlanmasında yer alıyordu. Bu terör eyleminin hazırlanması ve Ukrayna’nın 73. Özel Deniz Operasyonları Merkezi’nin askeri personelinin eğitimi, Ukrayna’nın Mykolaiv bölgesine bağlı Ochakiv şehrinde bulunan İngiliz uzmanların rehberliğinde gerçekleştirildi" diye konuşmuştu.