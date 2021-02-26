İMAMOĞLU: “İNSANA YASAK ORMAN OLMAZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma mesaisinin sabah ve öğlene kadarki bölümünü Ataşehir’e ayırdı. Kurmaylarının eşlik ettiği İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile birlikte ilçede yapımı devam eden bazı projeleri yerinde inceledi. İmamoğlu’nun ilçedeki ilk durağı, Esatpaşa Mahallesi’ndeki Esatpaşa Spor Parkı inşaat alanı oldu. Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, Esatpaşa Mahallesi Muhtarı Hüseyin Altun’u da makamında ziyaret etti. Muhtar Altun, 35 yıllık beklentilerinin bu şekilde karşılanmasından duyduğu memnuniyeti, her iki başkana iletti.

“MÜTHİŞ BİR NİMET”

İmamoğlu’nun Esatpaşa Mahallesi’den sonraki adresi, Kayışdağı oldu. Maltepe ve Ataşehir ilçeleri sınırları içinde bulunan 960 bin metrekarelik İSKİ’ye ait “Kayışdağı Yeşil Alanı”nda incelemelerde bulunan İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ve Vakıf Sular Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Bu tür yeşil alanları, bütün doğallığını koruyarak, en masum biçimde vatandaşa açma anlayışında olduklarını belirten İmamoğlu, “Şehrin göbeğinde, şu sıkışıklığın dibinde müthiş bir nimet. Burada yapacağımız bir masraf da yok. Burayı, bu şekilde bir çalışma heyeti kurup, vatandaşa açmak arzumuz. Başka bir şey yok” dedi.

YETKİLİLER “KORUYABİLİR MİYİZ” ENDİŞELERİNİ AKTARDI

Yetkililere, “Alanda yaşanabilecek engelimiz var mı” sorusunu yönelten İmamoğlu, “Engelimiz çok. Buranın jeoloji ve hidroloji yönünü de biraz anlatmak lazım. Burası bir tepe. Üstte geçirimli, aşağıda geçirimsiz bir birim var. Kaynaklar da aynı kotlardan yeryüzüne çıkmış. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde bile yer alan bir su burası. Buranın bir su yönünden korunması lazım. Vakfiye olayı var. Nurbanu Atik Valide Sultan Vakfiyesi’ne ait bu alan. 221 sayılı kanun var. Bedelsiz kamulaştırma yapılmış ve bununla ilgili idaremize büyük tazminat bedelli davalar açılıyor şahıslar tarafından. Hukuk yönünden de değerlendirilmesi lazım. Arkeolojik ruhban okulu kalıntıları var. Çok kendine özel, itinayla korunması gereken bir yer. Kadıköy’e kadar giden 27 adet çeşmeyi besliyor burası. Eğer burayı açarsak, koruyabilir miyiz endişesi var” yanıtını aldı.

“SINIRSIZ AÇMAKTAN BAHSETMİYORUZ”

“Bu kadar narin ve korunan bir alan olmasa, böyle kalmazdı zaten” diyen İmamoğlu’nun yetkilere karşılığı şu şekilde oldu:

“Bu bir nimet. Ben, şöyle düşünüyorum: Dünyada da buna benzer yerler var. Tarihi bir su kaynağından bahsettiniz. Burayı sınırsız açmaktan bahsetmiyoruz ki zaten. Dünyada, ‘yasak orman’ diye bir şey görmedim, bilmiyorum en azından gittiğim yerlerde. Bu, İstanbul’un belli yerlerinde var. Benim ruh halime aykırı. Buraya mesire yapsınlar, gelsin piknik yapsınlar, ateş yaksınlar peşinde değilim ki ben. Ama buraya gelip soluk almak, yürümek, belli yerleri gezmek… Bunlar tasarlanabilir ve çok insani planlamalar bunlar. Korumacı duyguyu anlıyorum ama korumacı duygu böyle bir şey yaratmış da burada bunu tutmuşsa, bu korumacı duygu değil. Kötü bir duygu. Şunu görünce yan yana, ben, bunun bugüne kadar başarısız olduğunu düşünüyorum. ‘Bunu koruduk, buraya ne olursa olsun’ dedik mesela. Böyle bir şehir var oldu. Genel bakıyorum. İSKİ’ye konuşarak söylemiyorum.”

“VATANDAŞ YÜRÜSÜN”

Söz konusu alanın 1970 yılından bu yana İSKİ bünyesinde yer aldığı bilgisini alan İmamoğlu, “Ben, ‘Alın şurayı açın’ demiyorum. Öyle bir şey demek haddim de yok. Ama şunu diyorum: Bu işe bir çalışılsın. Nasıl ki şu an 50-60 vatandaş buradayız, burayı görüyoruz, hissediyoruz. Burada sular var. Sudan faydalanmak, sudan içmek vatandaş için niye olmasın ki yani? Bunu derken de burada 960 dönümü açalım iddiamız da yok. Günün sonunda şuradayım: Bu işin kanunu var, hukuku var; eyvallah. Buraya vatandaşım gelsin, burada yürüsün, sporunu yapsın. Atatürk Kent Ormanı, bunun bir örneği. Bir bina yaptık mı biz Atatürk Kent Ormanı’nda? 1100 dönüm yer; yapmadık. İnsanlar çok mutlu şu an. Neyi, nereden koruyacağız? Eğer buraya bir kötülük yapılacaksa, burayı hiçbiriniz koruyamazsınız; onu da söyleyeyim. Bence, insanlar korur burayı” ifadelerini kullandı.

“ORMAN DA ALSA MEMLEKETİN MALI”

Bu sırada araya giren İSKİ Genel Müdürü Mermutlu, “Orman, bize dava açtı. Burayı bizden istiyor” bilgisini İmamoğlu ile paylaştı. İmamoğlu’nun bu hatırlatmaya yanıtı, “Orman da alsa, memleketin malı. Orman da alsa, vatandaş burayı sahiplendikten sonra, vatandaşı dışarı atamaz. Kemerburgaz Kent Ormanı açıldı diyelim. Orayı da mı açmayalım? 5,5 milyon metrekare yer. Bu, bir anlayış meselesidir. En geniş anlamda, bilimsel bir masa kuralım. İnsanların şurada yürümesi, şehre olan saygısını artırır. Sonra döner şehrine bakar, ‘Biz, ne yaptık’ der. Kendine gelir. Yoksa böyle, uzakta bir orman var, o da duruyor yani! Tabii bazı orman tipleri vardır, içine insan girmez; o başka bir şey. Zaten demiyoruz ki, ormanları seyrekleştirelim, her yere girsin” oldu.

“GENİŞ ANLAMDA BİLİMSEL BİR MASA KURALIM”

İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi’nin, “Nurettin Sözen döneminde burası açıktı, kısmen kullanılıyordu. Sonra 20 yıldır burayı kapattılar, kimseyi almıyorlar” şeklindeki katkısına da “Ben, insani konuşuyorum. Teknik insan değilim. İnsani konuşmamı yine yorumlayacak olan, teknik insanlardır. Bunun raporunu istiyoruz. İBB ve İSKİ, ortak akılla, bir geniş masayla buna hızlıca bir çalışsınlar” yanıtını verdi. Tarihi Kayışdağı Suyu’ndan içen İmamoğlu, alanda bir süre yürüyüş gerçekleştirdi.

ÖNCE ESNAF ZİYARETİ, SONRA CUMA NAMAZI

Kayışdağı’ndan Küçükbakkalköy Mahallesi’ne geçen İmamoğlu, Prestij Caddesi üzerindeki dükkanları ziyaret etti. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, Cuma namazını da İçerenköy Mahallesi’ndeki Sultan Alpaslan Camii’nde kıldı.