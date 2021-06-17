HDP saldırıya ilgili devleti suçluyor!

İzmir Konak'taki HDP il binasına girerek camları kıran ve bir görevliyi öldüren silahlı kişi gözaltına alındı. Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Silahlı olduğu belirtilen bir kişi, İsmet Kaptan Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan HDP il binasına girdi.

Silahlı saldırgan kapıyı açan görevli Deniz Poyraz'ı öldürdü. Camları da kıran şahsın yakalanması için polis operasyon düzenledi.

Olayın yaşandığı bölgede trafik durdurulurken, bina çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Şüpheli, içeriye giren emniyet mensupları tarafından kıskıvrak yakalandı.

DENİZ POYRAZ KİMDİR?

HDP'den yapılan açıklammada şu görüşler paylaşıldı

Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz’ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi. Saldırının duyulması üzerine kitlemiz Konak İlçe binamız önünde toplanmaya başlandı. Dün Sincan’da görülen Kobanî Kumpas Davasında yapılan provokasyon provası sonucu bugün bu saldırının gerçekleştirilmesinin amacı ve mesajı bellidir. Bu çok tehlikeli provokasyonu gerçekleştirenler, olayın azmettiricileri; partimizi, il örgütlerimizi hedef gösteren iktidardır, provokatörleri yönlendiren İçişleri Bakanlığıdır.

Saldırıda ölen Deniz Poyraz'ın parti çalışanı olduğu öğrenildi.