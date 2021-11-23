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Girne Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş kent protokolü

GİRNE (İHA) – KKTC’nin turizm kenti Girne Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi, düzenlenen imza töreni ile kardeş belediye oldu.

Politika 23.11.2021, 19:23
Girne Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş kent protokolü

GİRNE (İHA) – KKTC’nin turizm kenti Girne Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi, düzenlenen imza töreni ile kardeş belediye oldu.

KKTC’nin turizm kenti Girne Belediyesi’nin yeni hizmet binasında düzenlenen protokol imza töreninde, Girne Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş kent protokolü imzalandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş’ın ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün hazır bulunduğu törene katılım sağlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, protokolün imzasına şahitlik ederek protokole ilişkin açıklamalarda bulundu. 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleşen Barış Harekatı’nın ardından Hatay’dan çok ciddi bir nüfusun KKTC’ye yerleştiğini ve KKTC ile Türkiye arasında özel ilişkiler olduğunu anımsatan Tatar, Girne ile Hatay kentleri arasında imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını diledi. Konuşmasında, büyük değer kazanan yerel yönetimlerin genel anlamda ülkelerin kalkınması ve tanıtımına önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Tatar, kentler arasında imzalanan kardeşlik protokollerinin, kültürel, siyasi, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin gelişmesine, halkların kaynaşmasına ve dayanışma oluşmasına önemli katkı sağladığının altını çizdi.

Başkan Savaş, yerel yönetimler arasındaki temasın önemine dikkat çekti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, imza töreninde yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin birbirleriyle yakınlaşmasının ve temas kurarak tecrübe paylaşımında bulunmasının karşılıklı fayda sağlayacağına vurgu yaparak, bu bağların kurulmasıyla, sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik birçok alanda birlikte hareket edilebileceğini ifade etti. Artık dünyada merkeziyetçilikte, yerelden kalkınma ve yereldeki imkanları maksimum seviyede kullanarak bir kente değer katma trendinin ön planda olduğunu belirten Savaş, bunun Avrupa’nın bugün ulaştığı pozisyonda önemli bir yeri olduğunu kaydetti. Merkezi hükümetlerin yerel çalışırken makro seviyede bakış açısıyla hareket ettiğini belirten Savaş, yerel yöneticilerin ise konuyu daha mikro seviyede görerek, o kentin artıları, beklenti ve imkanlarını göz önünde bulundurarak, yerel halkla işbirliği içinde kente ivme kazandıracak, maksimum kazancı elde edecek projeleri düşünmek zorunda olduğuna vurgu yaptı. Savaş, kentlerine bu perspektifle bakarak geleceğe taşımak isteyen belediyelerin işbirliğinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

İmzalanan protokolün ardından Girne Belediyesi ile karşılıklı güzel bir işbirliği sağlanacağına inanç duyduğunu bildiren Savaş, her iki tarafın bu protokolü kendi kentlerinin refahı için değerlendireceğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, KKTC’nin her alanda geliştirilmesine katkı sağlanması talimatıyla, CHP’li belediye başkanları olarak 3 gündür ülkedeki belediyelerle temaslarda bulunduklarını belirten Savaş, kurulacak işbirlikleriyle KKTC ile Türkiye arasında yüzyıllardır var olan kardeşlik bağlarının güçleneceğine ve KKTC’nin bağımsızlığına katkı sağlanacağını ifade etti.

Artık Hatay, KKTC’de daha fazla tanıtılacak

Protokolün ardından ilk faaliyet olarak gelecek Nisan ayında açılacak Botanik Expo’da KKTC Bahçesi oluşturarak, Kıbrıs Türk yemeklerinin tanıtıldığı bir mutfak oluşturacaklarını dile getiren Savaş, Hatay’da KKTC’nin bundan böyle daha fazla tanıtılacağını kaydetti. Girne Belediye Başkanı Güngördü yaptığı açıklamada ise, kentlerde yaşam devam ederken, etkileşim, bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımının büyük önem taşıdığını belirterek, belediye olarak bu paralelde kentlerde bir gelenek haline gelen kardeş kent olgusunu oluşturmaya büyük önem verdiklerini aktardı.

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