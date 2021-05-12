Son Dakika
Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Politika 12.05.2021, 18:32
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi yaptı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.