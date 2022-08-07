Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, “Mısır tarafı Bassam Al-Saadi’nin bir hafta içinde serbest bırakılması için çalışma sözü verdi” ifadelerini kullanarak, “Bassam Al-Saadi’nin serbest bırakılması gibi bir şart koyduk ve düşman h

Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, “Mısır tarafı Bassam Al-Saadi’nin bir hafta içinde serbest bırakılması için çalışma sözü verdi” ifadelerini kullanarak, “Bassam Al-Saadi’nin serbest bırakılması gibi bir şart koyduk ve düşman herhangi bir şart koyamadı. İsrail anlaşmaya uymazsa yeniden savaşacağız” dedi.