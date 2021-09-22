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Filipinler Devlet Başkanı Duterte’den zengin ülkelere "aşı" tepkisi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, fakir ve gelişmekte olan ülkeler aşı kıtlığı yaşarken zengin ülkeleri korona virüs aşılarını stoklamakla suçlayarak, "Yoksul ülkeleri kasıp kavuran insan yapımı bir aşı kuraklığı var" dedi.

Politika 22.09.2021, 11:41
Filipinler Devlet Başkanı Duterte’den zengin ülkelere "aşı" tepkisi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, fakir ve gelişmekte olan ülkeler aşı kıtlığı yaşarken zengin ülkeleri korona virüs aşılarını stoklamakla suçlayarak, "Yoksul ülkeleri kasıp kavuran insan yapımı bir aşı kuraklığı var" dedi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, zengin ülkelere aşı eleştirisinde bulundu. Zengin ülkelerin "hayat kurtaran aşıları stokladığını" ifade eden Duterte, yoksul ülkelerin ise "aşı damlaları" için beklediğini vurguladı. Duterte, "Yoksul ülkeleri kasıp kavuran insan yapımı bir aşı kuraklığı var" diyerek bu durumun hem mantıken hem de ahlaken doğru olmayan, bencil bir eylem olduğu için kınanması gerektiğini söyledi. Zengin ülkeleri ülkeleri COVAX programını tam olarak desteklemeye ve diğer (aşı) iş birliği mekanizmalarını daha da güçlendirmeye çağıran Duterte, "Daha fazla hayat kurtarmak, değişkenler döngüsünü kırmak ve küresel ekonomik toparlanmayı sağlamaya yardımcı olmak için buna ihtiyacımız var" diye konuştu.

Nüfusun yüzde 17’si tamamen aşılanabildi

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de korona virüs salgınında şu ana kadar 2 milyon 401 bin 916 vaka kaydedilirken, 37 bin 74 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 18.8 milyondan fazla kişi Covid-19’a karşı tamamen aşılandı. Hükümet bu yıl 77 milyon kişiye aşı yapmayı hedefliyor. 28 Şubat’tan bu yana Filipinler’e Covid-19 aşısı sağlayan Çin, Filipinler’e aşı sağlayan ilk ülke oldu. Filipinler şimdiye kadar farklı aşı üreticilerinden yaklaşık 65 milyon doz Covid-19 aşısı aldı.

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