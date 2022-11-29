Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: "Yeni Hasankeyf’i 20 yılda inşa ettik"

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Yeni Hasankeyf’i 20 yılda inşa ettik. Hasankeyf bu bölgenin en muhteşem turizm merkezi olacak. Turizm açısından burası büyük bir potansiyele sahip." dedi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere Batman’a geldi. Batman Valiliği’ni ziyaret eden Eroğlu, daha sonra bazı incelemelerde bulunmak üzere Hasankeyf’e gitti. İlçede fidan dikimine de katılan Prof. Dr. Eroğlu, Yeni Hasankeyf’i 20 yılda inşa ettiklerini söyledi. 2003 yılından beri Hasankeyf ile alakadar olduklarını belirten Bakan Eroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla burada yöresel mimariye uygun muhteşem bir şehir kuralım, dedi. Normal Hasankeyf’in 7 katı kadar bir alanda mimarisiyle, her şeyiyle çok güzel evler yapalım, tarihi eserlerin tamamını ihya edelim. Bütün kazıları yapalım tarihimiz ortaya çıksın. Kültür parkı ve kütüphane inşa ettik buraya. Ve ayrıca müze yapıldı ki bu bölgenin en büyük müzesi haline geldi. Bütün eserleri taşıdık, koruduk gerçekten. Hasankeyf bu bölgenin en muhteşem turizm merkezi olacak. Turizm açısından burası büyük bir potansiyele sahip. Burada hem baraj yapıldı, hem de şu anda enerji üretiyor ki bu dünyanın sayılı barajlarından birisi. Yılda 4 milyar 200 milyon kilowat saat enerji üretiyor ki muhteşem bir baraj. 7 yılda kendisini amorti edecek” diye konuştu.