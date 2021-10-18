Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti

Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, korona virüs sebebiyle 84 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini Powell’in ailesi duyurdu.

2001 yılında George W. Bush döneminde ilk Afrikalı-Amerikalı Dışişleri Bakanı olan Colin Powell, 84 yaşında korona virüs komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti. Powell’in yakınları yaptığı açıklamada, "Dikkat çekici ve sevgi dolu bir eş, baba, büyükbaba ve harika bir ABD’liyi kaybettik" sözlerine yer verirken, sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Powell’in iki doz aşı olduğu da belirtildi.