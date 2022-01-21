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Erdoğan: “Rusya ve Ukrayna arasında barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Putin’le ama telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir” dedi.

Politika 21.01.2022, 16:20 21.01.2022, 16:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Putin’le ama telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından cami içinde bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin, “Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz herhangi bir işgale yönelik bir gelişme olması veyahut da bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Ve bu bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi bugün 40 milyona yakın nüfusu olan Ukrayna’yla Rusya’nın zaten durumu ortada. Bu kadar büyük bir nüfusa hakim ve öbür taraftan da Rusya tabii alan olarak bölgenin en büyük ülkesi, en büyük devleti, güç olarak en güçlü devleti. Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz. Zira Rusya’yla ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Tarihinde olmayan bir sulh içinde, barış içerisinde Türkiye’nin Rusya’yla ilişkileri var. Yani bu siyasi bazda, askeri bazda, ekonomik, kültürel, bütün bu konularda Rusya-Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna’yla hakeza yine aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik, kültürel bu alanlarda, bu konularda Ukrayna’yla da ilişkilerimiz gayet iyi. Ve bu olumlu gelişmelerin biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Dolayısıyla da Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse bu görevi yapmaya hazır olduğumuzu daha önce de gerek Zelenski’ye, gerek Putin’e de ifade etmiştim. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Putin’le ama telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir. Bütün bunlarla beraber biz bölgede barışın egemen olmasını, hakim olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız” dedi.

“Hastanelerimizde şu anda herhangi bir sıkıntımız yok”

Korona virüs salgınına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Omicron bir yerde daha da olumlu istikamette gelişmelere vesile oldu. Vaka sayılarında belki artış oluyor ama olumlu istikamette geçiş hızlı oluyor. Hemen yanı başınızda Sağlık Bakanım da var. Ama hastanelerimizde şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanelerde bir defa durum pozitif. Vaka olarak söylemiyorum. Şu anda gelişmeler de olumlu. Şu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiğini ve bu hastane inşaatlarımız sebebiyle de gerek şehir hastanelerimiz gerekse diğer hastanelerimizin inşası Türkiye genelinde dikkat edilirse hızla gerçekleşti. Şu anda hastanelerimizde doluluk oranı da öyle anlatıldığı, zannedildiği gibi değil. Endişemiz yok. Ama her geçen gün bence daha iyiye gidiyoruz. Fakat biraz vatandaşlarımızın da dikkatli olmasında, yani üç ’M’ bizim için önemli. Maske mesafe, temizlik kurallarına dikkat etmemiz isabetli olur. Ondan sonra ‘Niye böyle oldu?’ dememek lazım. Biz bundan dolayı da tabii üzüntülüyüz. Elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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