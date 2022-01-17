Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün hala faaliyet alanı bulabilmesi bizi derinden yaralıyor” dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamlarından satırbaşları:

Erdoğan, Arnavutluk'taki depremin ardından 522 konutun 13 ay da tamamlandığını açıkladı ve “Depremde yaşanan acıları yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadan koşandır. Biz de deprem haberini alır almaz harekete geçtik” açıklamalarında bulundu.

Cumhubaşkanı ayrıca “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi bizi derinden yaralıyor” dedi.