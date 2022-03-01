Erdoğan'dan AB'ye tepki: "UKRAYNA'YA GÖSTERİLEN HASSASİYETİ TÜRKİYE'YE DE GÖSTERİN"

"UKRAYNA'YA GÖSTERİLEN HASSASİYETİ TÜRKİYE'YE DE GÖSTERİN"

Ukrayna ve Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorulan soru üzerine şu açıklamaları yaptı:

"Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştu. Ve Ukrayna'yı AB'ye alma süreci. Biz kimseyi tabii AB'ye alın almayın, böyle bir gayretin içerisine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat şu anda Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini de doğrusu takdirle karşılıyoruz. Bu güzel bir gelişme. Bu AB üyelerine de ben diyorum ki Türkiye'yi niçin AB'ye almakta hala endişe ediyorsunuz, veya almıyorsunuz? NATO konusunda bizim duruşumuz zaten belli. Biz genişlemesine engel olan bir ülke değiliz. Tam aksine biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını hep savunduk. Bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz. Ama AB konusunda ben tekrar AB üyesi ülkelere diyorum ki, "Şu anda Ukrayna ile gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye içinde gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız? Türkiye ile savunma sanayi işbirliğinde yaklaşmayan, uzak duran, biz beraberiz, biz müttefikiz. Bize araç gereç mühimmat niye vermiyorsunuz? Bunlar samimi değiller. NATO üyeleri de , AB üyeleri de laf üretiyor. Aynen Ukrayna'nın başına gelen bu tür sıkıntıları, Zelenski konuşmasını yapıyor, ayakta alkışlıyor. Türkiye her zaman duruşunu koruyan bir ülke. Her zaman mazlumun, mağdurun yanında bir ülke. Çağrımız hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya, bir önce ateşler kesilsin."